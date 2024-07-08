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Moleculo
Intel Arrow Lake для управления температурным режимом смогут регулировать частоту каждого ядра
Частично технология уже реализована в процессорах Raptor Lake Refresh.

Процессоры Intel Arrow Lake для управления температурным режимом смогут регулировать производительность каждого отдельного ядра, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Технология называется Fast Throttle и она уже частично используется в процессорах Raptor Lake Refresh.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

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Ранее при повышении температуры до определённого допустимого порога (TJMax) замедлялся и «троттлил» весь процессор, все ядра, даже если только на нескольких из них температура достигала предела. Очевидно, это приводило к резкому и значительному падению производительности. Благодаря технологии Fast Throttle возможно регулирование производительности отдельных ядер, только тех, на которых температура достигла TJMax. Для регулирования производительности в процессорах Intel используется тактовая модуляция Clock Modulation.

Согласно предыдущим слухам, Intel Arrow Lake и платформа LGA-1851 получат целый ряд улучшений, которые должны положительно сказаться на тепловом режиме. В частности, это касается конструкции сокета и самого процессора. Так, ранее сообщалось, что в процессорах Arrow Lake изменится порядок расположения ядер по кольцевой шине: P- и E-ядра теперь будут чередоваться, что также должно снизить задержку при перемещении потоков между ядрами разного типа.

#intel #процессоры #intel arrow lake
Источник: wccftech.com
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