Новый процессор Ryzen 9 9950X по частоте будет сопоставим с Ryzen 9 7950X

Флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5 по тактовой частоте не уступит флагману на прежней архитектуре Zen 4. Пиковая частота FMAX представляет собой максимальный предустановленный предел частоты в BIOS для процессоров AMD Ryzen. У процессоров серии Ryzen 7000 это значение составляет 5,85 ГГц, и в будущих чипах оно должно остаться таким же. Об этом рассказал один из участников форумов сайта Anandtech, сославшись на другого пользователя, запустившего инженерный образец процессора. Ранее он же упоминал модель 9950X.

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Данный процессор представляет собой 16-ядерный чип с поддержкой 32 потоков команд, 64 МБ кэш-памяти L3 и максимальной частотой в разгоне до 5,7 ГГц, как у Ryzen 9 7950X. TDP составляет 170 Вт, а при активации PBO может превысить отметку в 200 Вт.

Новый процессор должен потреблять меньше энергии и меньше нагреваться, при этом демонстрируя более высокую производительность.

Для сравнения рассмотрим значение FMAX у ранее выпущенных процессоров:

Ryzen 9 7950X - 5,85 ГГц (Boost до 5,7 ГГц).

Ryzen 9 7900X - 5,70 ГГц (Boost до 5,6 ГГц).

Ryzen 7 7700X - 5,50 ГГц (Boost до 5,4 ГГц).

Ryzen 5 7600X - 5,45 ГГц (Boost до 5,3 ГГц).

Ryzen 9 5950X - 5,05 ГГц (Boost до 4,9 ГГц).

Кроме того, Ryzen 9 9950X протестировали в бенчмарке Blender 3.3 при PPT всего 60 Вт, что на 110 Вт меньше стандартного TDP в 170 Вт. Чип работал с водяным охлаждением и показал уровень производительности, близкий к Core i9-12900K.

Результаты довольно позитивные, особенно с учётом того, что речь идёт об инженерном образце процессора. Анонс запланирован уже на 31 июля.