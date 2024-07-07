Проект Tesla по робототехнике приближается к завершающей стадии. Tesla подала заявку на новый патент на свою автоматизированную систему очистки, которая будет использоваться в проекте Robotaxi.

Как сообщается, к середине 2025 года Tesla намерена выпустить новые электромобили. Потратив все свои ресурсы на полностью автономную модель Tesla Robotaxi, компания приостановила свой проект по производству недорогих автомобилей.

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Сейчас Tesla все ближе к тому, чтобы сделать Robotaxi реальностью. Для этого компания подала заявку на патент автоматизированной системы очистки, которая будет использоваться в ее самоуправляемых автомобилях.

Система, как и следовало ожидать, будет срабатывать в конце каждой поездки, гарантируя, что последующие клиенты сядут в чистый и стерильный автомобиль. С помощью ряда датчиков, включая камеры, термодатчики и газовые сенсоры, весь салон будет дезинфицироваться с помощью ультрафиолетовых ламп и специальной системы отопления, когда потребуется вмешательство.