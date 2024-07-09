Toyota GR Corolla 2025 принесёт значительные изменения

Автомобиль Toyota GR Corolla ждут значительные обновления. Согласна попавшим в сеть документов, хэтчбек получит автоматическую коробку передач, изменения во внешнем виде и разные изменения в комплектациях.

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В первую очередь речь идёт о предложении восьмиступенчатой автоматической коробки передач с подрулевыми переключателями. До сих пор единственным вариантом была шестиступенчатая механическая коробка. Для сравнения, в GR Supra и GR86 давно предлагается выбор между механикой и автоматом, а теперь этот выбор будет и у покупателей GR Corolla. Модель с шестиступенчатой коробкой разгоняется до 100 км/с за 4,99 с. Пока неизвестно, насколько быстро будет разгоняться новый вариант.

У моделей Core и Premium крутящий момент вырастет с 368 Н*м до почти 400 Н*м. Это показатель на уровне топовой в настоящий момент версии Morizo Edition. Спереди появится новый бампер. Базовая модель Core станет обладателем руля с подогревом.

В версии Premium будет предложен двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые матово-чёрные легкосплавные диски, проекционный дисплей и дополнительный радиатор для охлаждения двигателя. Нужно иметь в виду, что речь идёт об автомобилях для рынка Канады.