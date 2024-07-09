Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Toyota GR Corolla 2025 будет предлагаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач
Toyota GR Corolla 2025 принесёт значительные изменения

Автомобиль Toyota GR Corolla ждут значительные обновления. Согласна попавшим в сеть документов, хэтчбек получит автоматическую коробку передач, изменения во внешнем виде и разные изменения в комплектациях.

реклама

В первую очередь речь идёт о предложении восьмиступенчатой автоматической коробки передач с подрулевыми переключателями. До сих пор единственным вариантом была шестиступенчатая механическая коробка. Для сравнения, в GR Supra и GR86 давно предлагается выбор между механикой и автоматом, а теперь этот выбор будет и у покупателей GR Corolla. Модель с шестиступенчатой коробкой разгоняется до 100 км/с за 4,99 с. Пока неизвестно, насколько быстро будет разгоняться новый вариант.

У моделей Core и Premium крутящий момент вырастет с 368 Н*м до почти 400 Н*м. Это показатель на уровне топовой в настоящий момент версии Morizo Edition. Спереди появится новый бампер. Базовая модель Core станет обладателем руля с подогревом.

В версии Premium будет предложен двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые матово-чёрные легкосплавные диски, проекционный дисплей и дополнительный радиатор для охлаждения двигателя. Нужно иметь в виду, что речь идёт об автомобилях для рынка Канады.

#автомобили #toyota
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Компания Evolute раскрыла цены и технические характеристики своего нового кроссовера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
9
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
11
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
3
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
4
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
+
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
2
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
5
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
4
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
4
Неофициальные порты Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl для ПК, похоже, уже в работе
+
AMD Ryzen 9 9950X может достигать частоты 5,85 ГГц
+

Популярные статьи

"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
15
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
30
Windows XP в 2024 году - Часть 1
25
Мое мнение о Pixel 7 Pro
7
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
4
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
116
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
4
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8

Сейчас обсуждают

Станислав Катин
19:06
Имхо чисто "научная" статья. Мне тупо времени жалко на все эти действия с оптимизациями и всем остальным чтобы заставить это все работать. Еще когда вышли все эти нетбуки тому подобное гумно с пентиум...
Windows XP в 2024 году - Часть 1
Игорь Шелахонов
19:02
Только все дома вокруг магазина целые и нет никакой вторичной детонации. Но для глубинного народа объяснение сойдет.
Сразу шесть ракет Х-101 прорвались через плотный купол киевского ПВО и поразили завод Артема
Игорь Гурьянов
19:01
А к тому чтоб система была отдельно и висела на саоих линиях PCIE. Если комп во время игры выполняет еще какие то программы то отдельная система это в плюс.
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
Игорь Гурьянов
18:59
Вопоос, пишут статью о надежности при этом не имея ни какой статистики и личного опыта об полнорм ресурсе перезаписи.... К примеру мой опыт хотят какой то естт WD Blue 500gb заявка 200TBW проработал ...
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
Игорь Шелахонов
18:58
С каких пор ракета "Нептун" стала британской?
Сразу шесть ракет Х-101 прорвались через плотный купол киевского ПВО и поразили завод Артема
mozghru
18:56
Один раз дрова откатывал,чтобы поиграть на 970 в Стражи Галактики..Иначе 17 фпс на любых настройках..откат на версию 417 вроде сделал..и вуаля-45-50 фпс на средних..) С картами более менее современным...
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
Izi Free
18:55
AMD этом плане хорошы ну обновлениями драверов, Сравнение rx 580 и gtx 1060 начале выхода видеокарт rx 580 сылно уступало показателям фпс в играх прошло год или 2 года что мы видим rx 580 выигривает м...
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
Михаил Авраменко
18:54
Просто ещё одна порция отборной лживой укронацистской хрюканины. А какой замечательный эффект получился от этой фейковой атаки: каклы сами бабахнули по больничке (по своим же поросяткам), сами всё де...
Стало известно, как Украина хотела угнать российский сверхзвуковой бомбардировщик
Алексей Кузнецов
18:52
А что он хотел - 404 только попрошайничает, а РФ может в бизнес
Зеленский расстроился, глядя на тёплые отношения президента России и премьера Индии
Святослав Коротков
18:49
Всё просто есть 1600-3600 ставим 5700x 3d нечего нету либо лютое старьё то лучше уж амд 7500f а там уже только проц менять.
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем