Список мини-компьютеров пополнился предложением от Aoostar

Компания Aoostar представила в Китае портативный компьютер GEM12 Plus. Он работает на процессорах 13-го поколения Intel Core i9 с производительностью на уровне настольных ПК. Доступны версии с процессорами Core i9-12900HK и i9-13900H, способными справиться с монтажом видео, обработкой трёхмерной графики и другими сложными задачами. В этом помогает испарительный отсек, благодаря которому компьютер способен работать при мощности до 75 Вт при высоких нагрузках.

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Посредством двух разъёмов PCIe 4.0×4 можно установить накопители формата 2280 общей вместимостью до 2 ТБ. Присутствует поддержка 48 ГБ двухканальной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц. Есть разъём USB4 с скоростью 40 Гбит/с для подключения высокоскоростных периферийных устройств или внешних накопителей. Также предусмотрен полнофункциональный порт USB-C, два Ethernet 2.5G для проводного подключения к сети, два HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 для подключения до четырёх экранов 4K одновременно.

Интерфейс OCuLink позволяет подключать внешнюю видеокарту для расширения графических возможностей компьютера. Здесь этот интерфейс не занимает слоты M.2. Среди беспроводных стандартов подключения представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Размер компьютера составляет 13 х 13 х 6 см, вес 660 г. Корпус выполнен из сплава алюминия, что придаёт ему премиальный внешний вид и тактильные ощущения. Мощность блока питания составляет 120 Вт.

Стоимость в Китае начинается от $336 за версию с процессором, без оперативной памяти и накопителей Core i9-12900HK. Цена может достигать $618 за модель с процессором Core i9-13900H, 32 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища.