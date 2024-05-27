AOOSTAR анонсировала скорый выпуск внешней графической карты с новым GPU AMD Radeon RX 7650M XT, обещая несколько вариантов моделей для удовлетворения различных потребностей пользователей.

Компания AOOSTAR, известная своими мини-ПК, собирается выпустить внешнюю графическую карту с GPU AMD Radeon RX 7650M XT уже в июле. Эта новость появилась на официальном канале Discord компании.

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По словам представителя AOOSTAR, новый GPU является модификацией уже существующего RX 7600M XT с улучшенными характеристиками, такими как больше памяти и повышенная общая производительность. В планах компании выпуск нескольких вариантов этого устройства, что позволит подобрать оптимальное решение в зависимости от потребностей пользователя.

Завтра AOOSTAR планирует показать первую версию нового продукта, которая даст больше информации о его возможностях. Устройство будет доступно на глобальном рынке, включая Китай.