Студия Piranha Bytes закрывается

В начале года появилась информация о том, что известный немецкий игровой разработчик Piranha Bytes ищет партнёра для создания очередной игры. В случае, если поиск не увенчается успехом, студия могла быть закрыта.

На протяжении нескольких следующих месяцев никаких новостей по этому вопросу не поступало. В понедельник польский сайт CD Action выдал информацию о том, что студия была закрыта в конце июня, после завершения финансирования от компании Embracer Group. Студия пыталась предложить игру в жанре фэнтези-РПГ на движке Unreal Engine 5, но желающих так и не нашлось.

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Piranha Bytes в качестве независимой студии была создана в 1997 году. Через два года её купила компания Phenomedia, а ещё через двадцать лет — THQ Nordic. Специализацией этих разработчиков были ролевые игры в открытом мире, а всемирно известной франшизой стала Gothic. Затем были выпущены похожие игры серии Risen, а позже — научно-фантастическая игра Elex и её сиквел.

Успех двух первых игр Gothic повторить не удалось, что в итоге привело к закономерному финалу. Ветераны студии, супруги Бьорн и Дженнифер Панкрац, создают новую команду разработчиков под названием Studio Pithead. Они будут заниматься играми с элементами хоррора и РПГ. Им остаётся найти издателя, после чего можно будет рассчитывать на выход новых игр.



