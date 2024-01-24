Ранее о возможной финансовой несостоятельности компании сообщили в GameStar

Студия Piranha Bytes хорошо знакома геймерам «старой закалки» — это разработчики легендарной серии фэнтезийных ролевых игр Gothic, первые две части которой в свое время снискали восторженные отзывы игрового сообщества. Также на счету команды такие линейки игр, как ELEX и Risen. Несколько дней назад в сети появились слухи о скором закрытии компании «из-за непреодолимых финансовых сложностей». Разработчики же поспешили выступить с собственным заявлением.

В студии признали, что находятся в сложной ситуации, но призвали игровое сообщество не списывать их со счетов. Согласно заявлению, компания сейчас прикладывает все усилия для поиска партнера, который необходим для работы над новым проектом. Также в Piranha Bytes пообещали поделиться новостями, если они появятся. Тем временем некоторые фанаты игр студии в своих социальных сетях предложили разработчикам попробовать собрать необходимый объем денежных средств при помощи краудфандинга. Ответа на такие предложения пока не поступило – они, впрочем, носят единичный, а не массовый характер.