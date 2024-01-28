Недавно геймерское сообщество забило тревогу — студия Piranha Bytes внезапно исчезла с радаров

Геймерское комьюнити озабочено внезапным исчезновением студии Piranha Bytes, подозревая, что за этим стоит решение издательства Embracer Group. Однако разработчики решили выйти на связь, опубликовав официальное заявление, в котором признали, что сталкиваются с определенными трудностями, но утверждают, что ситуация не настолько критична.

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"Уважаемые фанаты, да, мы находимся в непростом положении. В сети появилось множество слухов, но не стоит нас списывать со счетов! Мы предпринимаем все усилия, чтобы продолжать создавать миры, в которые вы можете погрузиться. Наши сердца бьются за это. Мы уверены, что все уладится. Мы творческие личности, и у нас есть много идей. Мы держимся вместе несмотря ни на что."

Разработчики также поделились информацией о своих текущих усилиях, акцентируя внимание на поиске партнера для следующего проекта. Они заверили, что как только появятся новости, они поделятся ими со своими поклонниками.

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Последним проектом Piranha Bytes стала научно-фантастическая ролевая игра Elex 2. К сожалению, она не оправдала финансовых ожиданий Embracer Group, и слухи о том, что издатель ищет покупателя для немецкой студии, активно обсуждаются в игровом сообществе. В ожидании дальнейших событий фанаты остаются в напряженном ожидании.