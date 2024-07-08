Мод Custom Player Characters для The Witcher 3 можно скачать на Nexus Mods

Очередной мод для популярной игры The Witcher 3 расширит гибкость процесса создания персонажей. Мод получил название Custom Player Characters и доступен на портале Nexus Mods. С его помощью вы сможете выбирать внешний вид при создании персонажей. К тому же был представлен новый стиль магических сражений и новая квестовая линия персонажа Волшебницы с голосовой озвучкой. Также у этого персонажа предлагается новая анимация.

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Появление подобного мода стало возможным благодаря официальному релизу редактора REDkit. Здесь энтузиасты получают те же инструменты, какими пользовались разработчики из студии CD Projekt Red при создании этой игры. Это даёт возможность восстановить часть вырезанного из игры контента, вроде гонок на лодках.





В игре The Witcher 3: Wild Hunt рассказ о приключениях Геральта из Ривии был завершён. Следующая части игры известна под кодовым именем Polaris и её разработка в марте ещё не стартовала. Также на стадии концепции находится ремейк первой части игры, поэтому возвращения в эту игровую вселенную предстоит ждать ещё много лет.