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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
General Motors рассчитывает сделать возрождённый Chevrolet Bolt самым доступным электромобилем на рынке США
Заградительные пошлины на китайские электромобили упростят эту задачу.

Прежде чем корпорация General Motors сняла с производства электромобили Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV в декабре прошлого года, они успели сформировать более 82% объёмов продаж машин на электротяге в статистике этого автопроизводителя за прошлый год. Популярности электрического хэтчбека не помешал даже скандал с отзывом из-за дефектных тяговых батарей корейского производства, которые в ряде случаев приводили к самовозгоранию. Секрет успеха крылся в низкой цене модели, и руководство GM в интервью Automotive News призналось, что намеревается вывести Chevrolet Bolt в новом варианте на платформе Ultium на рынок США в 2025 году.

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Источник изображения: General Motors

При этом GM стремится сделать возрождённый Chevrolet Bolt самым доступным электромобилем на американском рынке. Новая платформа обеспечит машину лучшими по сравнению с предшественником ездовыми характеристиками, при этом про возможность ускоренной зарядки автопроизводитель тоже не забудет. Ранее сообщалось, что в качестве источника энергии для силовой установки машина будет использовать LFP-батареи, что вполне закономерно с учётом ориентации на низкую стоимость. Запас хода возрождённого бестселлера тоже не должен разочаровать потенциальных покупателей.

Если учесть, что Chevrolet Equinox EV в базовой комплектации за $35 795 с учётом федеральных субсидий, то с выходом Chevrolet Bolt планку цены на рынке США придётся опустить ещё сильнее. С другой стороны, в 2025 году уже начнут действовать заградительные пошлины на электромобили и батареи из Китая, поэтому американским автопроизводителям будет проще выживать на местном рынке.

#сша #электромобили #general motors #chevrolet bolt
Источник: autonews.com
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