Заградительные пошлины на китайские электромобили упростят эту задачу.

Прежде чем корпорация General Motors сняла с производства электромобили Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV в декабре прошлого года, они успели сформировать более 82% объёмов продаж машин на электротяге в статистике этого автопроизводителя за прошлый год. Популярности электрического хэтчбека не помешал даже скандал с отзывом из-за дефектных тяговых батарей корейского производства, которые в ряде случаев приводили к самовозгоранию. Секрет успеха крылся в низкой цене модели, и руководство GM в интервью Automotive News призналось, что намеревается вывести Chevrolet Bolt в новом варианте на платформе Ultium на рынок США в 2025 году.

реклама

Источник изображения: General Motors

При этом GM стремится сделать возрождённый Chevrolet Bolt самым доступным электромобилем на американском рынке. Новая платформа обеспечит машину лучшими по сравнению с предшественником ездовыми характеристиками, при этом про возможность ускоренной зарядки автопроизводитель тоже не забудет. Ранее сообщалось, что в качестве источника энергии для силовой установки машина будет использовать LFP-батареи, что вполне закономерно с учётом ориентации на низкую стоимость. Запас хода возрождённого бестселлера тоже не должен разочаровать потенциальных покупателей.

Если учесть, что Chevrolet Equinox EV в базовой комплектации за $35 795 с учётом федеральных субсидий, то с выходом Chevrolet Bolt планку цены на рынке США придётся опустить ещё сильнее. С другой стороны, в 2025 году уже начнут действовать заградительные пошлины на электромобили и батареи из Китая, поэтому американским автопроизводителям будет проще выживать на местном рынке.