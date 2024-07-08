Они добиваются повышения оплаты труда и увеличения продолжительности отпуска.

После неудачной попытки привлечь внимание руководства к проблемам сотрудников Samsung Electronics в прошлом месяце, местный профсоюз решил устроить вторую забастовку, которая будет длиться уже не один день, а три, как поясняет Bloomberg. Сегодня утром организаторы вывели на улицу перед одним из крупнейших предприятий Samsung в Южной Корее до 5000 сотрудников, которые под проливным дождём в чёрных накидках держали транспаранты со своими требованиями и скандировали лозунги.

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Источник изображения: Bloomberg

Профсоюзные лидеры убеждены, что трёхдневная забастовка неизбежно повлияет на способность предприятия в Хвасоне выпускать продукцию в необходимом количестве, и руководство Samsung за счёт этого осознает серьёзность намерений протестующих. Требования участников акции сводятся к пересмотру системы премирования за труд, которая сейчас привязана не к операционной прибыли в чистом виде, как у многих конкурентов, а к разнице между операционной прибылью и затратами, которая нередко оказывается отрицательной. Поскольку премиальные выплаты формируют основную часть вознаграждения сотрудников, то в трудные для компании периоды их доходы существенно снижаются.

Представители профсоюзов настаивают и на увеличении продолжительности оплачиваемых отпусков, причём не только для членов профсоюза. Из 6540 человек, которые должны были принять участие в первом этапе трёхдневной забастовки, на выпуск памяти своим отсутствием на рабочем месте может повлиять лишь незначительная часть, как убеждено руководство компании. Существенного ущерба от акции Samsung не ожидает. В профсоюзах состоит не более 24% сотрудников компании в Южной Корее, что также снижает эффективность подобных акций. Впрочем, первая в истории деятельности Samsung забастовка случилась лишь в прошлом месяце, поэтому делать окончательные выводы пока рано.