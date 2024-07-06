Производительность трех поколений Ryzen оценили в современных играх при использовании видеокарты Radeon RX 6750 XT

С момента выхода Ryzen 5 1600 прошло более восьми лет, но он до сих пор пользуется популярностью ввиду относительной дешевизны и наличия 6 ядер и 12 потоков. Кроме того, данный ЦПУ выгодно отличается от тех же Xeon'ов большим разнообразием надежных брендовых материнских плат.

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Впрочем, многим производительность Ryzen 5 1600 может показаться недостаточной. В таком случае им стоит немного доплатить и взять Ryzen 5 3600, примерно равный Core i5-10400. Но, если и в этом случае пользователя не устроит быстродействие системы, то тогда ему прямая дорога к Ryzen 5 5600, который пока является вполне современным, способным раскрыть даже будущую GeForce RTX 5060.

Но было бы интересно узнать, что же можно получить при выборе того, или иного "камня". И свежий тест Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 в играх отвечает на этот вопрос. Так, в Cyberpunk 2077 и Starfield младший CPU отстал от своих собратьев на примерно 30% и 70%. А в процессорозависимой Hogwarts Legacy отрыв Zen 2 от Zen достиг почти 50%.

Впрочем, в одиночных играх влияние ЦП менее заметно, чем в соревновательных. И в последних преимущество более новых архитектур проявляется во всей красе. World of Tanks в этом плане менее показателен, так как количество кадров даже на Ryzen 5 1600 улетает за 300 FPS при использовании Radeon RX 6750 XT.

А вот в Counter-Strike 2 текущий народный хит Ryzen 5 5600 демонстрирует вдвое больший фреймрейт, чем Ryzen 5 1600, 345 к/с против 168 к/с. Менее 300 FPS будет явно недостаточно для опытных игроков, особенно при скоплении на экране графических эффектов.

Любителям PUBG Ryzen первого поколения также противопоказан из-за двукратного проигрыша Ryzen 5 3600. Но и переход на Ryzen 5 5600 не останется незамеченным, так как FPS вырастет еще на 19%.

В общем по итогу можно сказать, что в настоящий момент Ryzen 5 1600 морально подустарел и не позволяет в полной мере раскрывать видеокарты среденего сегмента. Ryzen 5 3600 в играх проявляет себя гораздо лучше и пока со скрипом может использоваться в бюджетных ПК. А вот Ryzen 5 5600 еще несколько лет вполне бодро потянет все ААА-хиты.