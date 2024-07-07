Чип входит в семейство Strix Point и оснащен 8 ядрами и 16 потоками, 8 МБ кэша L2 и 8 МБ кэша L3.

Утечка информации о процессоре AMD Ryzen AI 7 PRO 160 раскрыла его конфигурацию: 3 ядра Zen 5, плюс 5 ядер Zen 5C и наличие графического процессора Radeon 870M. Этот процессор ожидается в семействе Ryzen AI PRO 300 и выпускается в октябре. Он предназначен для использования в мини-ПК и портативных игровых устройствах с ограниченными возможностями по охлаждению и энергопотреблению.

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В бенчмарке Geekbench 6 процессор AMD Ryzen AI 7 PRO 160 набрал 2514 баллов в одноядерном и 11 772 балла в многоядерном тестах, превосходя процессор Ryzen 9 8945HS в одноядерных тестах на 7% и сравниваясь с ним в многоядерных тестах. Обозначение "160" в имени процессора указывает на его раннюю инженерную версию, и ожидается, что в официальном выпуске он будет переименован в Ryzen AI 7 PRO 360 или получит другое название.

Ожидается, что APU Kraken Point, предшественники Ryzen AI 7 PRO 160, будут иметь схожую гибридную конфигурацию Zen 5 и Zen 5C, но с возможностью до 12 ядер. АPU Kraken Point планируется выпустить в начале следующего года и ориентирован на широкие массы с привлекательным ценовым предложением.