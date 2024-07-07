Мы говорим это потому, что президент Nintendo Сюнтаро Фурукава сказал именно это, на 84-м собрании акционеров Nintendo.

Он отвечал на вопрос акционера о "усилиях Nintendo по использованию ИИ", предполагая, что "ИИ будет играть более важную роль в повседневной жизни".

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Согласно заявлению Фурукавы существует две основные сложности. Прежде всего у ИИ есть общепризнанные проблемы с авторскими правами. Поскольку трудно определить, какие данные вошли в обучающий набор модели, а также поскольку эффективные генеративные модели требуют огромных объемов обучающих данных, использование генеративного ИИ в коммерческом контексте может оказаться довольно сложной задачей, и на вопрос о том, кому именно принадлежат результаты работы нейронной сети – еще не ответили в судах.

Однако другая проблема, которую он поднимает, более тонкая. Он отмечает, что его компания "надеется и дальше приносить пользу, уникальную для Nintendo", подразумевая, что использование генеративного искусственного интеллекта может снизить индивидуальность конечного продукта. Все, что вам нужно сделать, чтобы убедиться, что это правда, - это просмотреть игры использующие ИИ в Steam. Существует множество продуктов созданных искусственным интеллектом, и все они имеют по сути один и тот же художественный стиль, который приятен, но повторяется во всех этих играх.