Компания планирует обеспечить достаточные объемы выпуска устройств

Как заявил глава компании Nintendo Сюнтаро Фурукава, на старте продаж консоли Switch 2 не ожидается значительного дефицита устройств – за счет увеличения объемов выпуска фирме удастся справиться с начальной волной спроса и с перекупщиками. Также топ-менеджер отметил, что при производстве первой версии Switch, в особенности, в 2021 году на рынке наблюдалась нехватка некоторых комплектующих для нее (в том числе, из-за криптовалютной лихорадки), сейчас же эта проблема решена, и сложностей с поставками необходимых полупроводниковых компонентов не предвидится.

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Ожидается, что приставка Nintendo Switch 2 выйдет в первом квартале 2025 года —она пока не была представлена официально, не раскрывали информацию о ее характеристиках и рекомендуемой стоимости и инсайдеры. Впрочем, несложно предположить, что Switch 2 будет гораздо производительнее, чем оригинальная модель, увидевшая свет в 2017 году и оснащенная весьма скромным по современным меркам «железом». К сожалению, вероятность того, что стоимость консоли вырастет, также достаточно высока — инфляцию никто не отменял.