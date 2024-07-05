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Kachka
В сети появился рекламный постер OnePlus Nord 4 - металлический корпус, 6,7” и Snapdragon 7 Plus
Толщина и длина смартфона пока держатся в секрете.

OnePlus готовится к очередному мероприятию, на котором будет представлено следующее дополнение к бюджетной серии Nord. По последним данным, новое устройство может наконец-то получить металлический корпус. В сети появилось рекламное изображение ожидаемого Nord 4, демонстрирующее дизайн, повторяющий эстетику ранних моделей Google Pixel.

В недавнем сообщении X OnePlus Club поделилась тем, что, судя по всему, является рекламным плакатом OnePlus Nord 4. На плакате показаны три цветовых варианта, каждый из которых имеет двухцветную отделку задней панели. Такой выбор дизайна напоминает стиль, который Google использовала в своих оригинальных моделях Pixel, Pixel 2 и Pixel 3.

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Область вокруг модулей камеры во всех трех вариантах имеет глянцевое зеркальное покрытие, а в черном и зеленом – матовое металлическое покрытие под ним. В серебристом варианте нижняя часть корпуса имеет текстурированную отделку, что придает ей особый вид.

Отходя от классического дизайна Pixel, OnePlus Nord 4 демонстрирует более угловатую конструкцию с плоскими краями. Смартфон оснащен двойной камерой на задней панели и, судя по всему, сохранил фирменный слайдер уведомлений OnePlus на левой грани. На передней панели устройства находится вырез для камеры selfie и минимальные ободки со всех сторон. Однако стоит отметить, что рекламные изображения часто искажают толщину ободка, поэтому реальное устройство может не иметь таких тонких границ.

Судя по утечкам, Nord 4 может быть оснащен 6,74-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Под капотом может оказаться процессор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 и аккумулятор емкостью 5500 мАч.

#смартфоны #oneplus #nord 4
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