12 июля в Китае состоятся анонсы продуктов Honor

На следующую неделю запланировано мероприятие в Китае, где будут анонсированы складные смартфоны Honor Magic V3. Помимо этого, будет представлен ноутбук MagicBook Air 15 и планшет MagicPad 2. В преддверии этого события стали известны некоторые характеристики планшета.

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Официальные изображения демонстрируют чёрный, белый и синий цветовые варианты устройства. Надпись IMAX Enhanced сзади означает поддержку HDR для повышения детализации, яркости и расширения цветового диапазона изображения. Клавиатура может подключаться посредством беспроводной связи Bluetooth, поскольку металлических контактов нигде не видно.

Круглый модуль содержит одну камеру и светодиодную вспышку. Диагональ экрана составляет 12,3 дюйма, рамки вокруг него тонкие. Речь идёт о панели OLED с разрешением 3K, частотой 144 Гц и защитой для глаз. Планшет должен работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 3.

Максимальная конфигурация предложит 16 ГБ оперативной памяти и хранилище 1 ТБ. Подробные сведения о камерах, аккумуляторе и зарядке пока отсутствуют.