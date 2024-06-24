Новый аппарат Honor Play 60 Plus получил защиту IP64

В Китае состоялся анонс смартфона Honor Play 60 Plus, который пришёл на смену прошлогодней модели под номером 50. Если тогда устройство обладало экраном с частотой 90 Гц, то теперь это значение увеличилось до 120 Гц.

Новая модель обладает панелью LCD размером 6,77 дюйма с разрешением HD+ (720 x 1610 пикселей). Спереди располагается камера на 5 Мп, сзади — основная камера на 50 Мп и дополнительная на 2 Мп.

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Устройство работает на процессоре начальной категории Snapdragon 4 Gen 2. Невысокая ценовая категория не мешает ему иметь 12 ГБ оперативной памяти и хранилище UFS 3.1 объёмом 512 ГБ. Ещё больше радуют внушительная ёмкость аккумулятора 6000 мАч и мощность зарядки 35 Вт.

Honor Play 60 Plus работает на Android 14 с программной оболочкой Magic OS. Благодаря этому предлагается 8 ГБ виртуальной оперативной памяти. Сбоку на корпусе есть сканер отпечатков пальцев, также имеется разъём для наушников. Размеры корпуса составляют 166,9 x 76,8 x 8,24 мм при весе 198 г. От воды и пыли он защищён на уровне рейтинга IP64, а от падений — сертификатом Swiss SGS.

Конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ стоит 1499 юаней, тогда как с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ обойдётся в 1699 юаней. Доступны чёрный, белый и зелёный цветовые варианты.