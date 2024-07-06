Новые Asus ROG NUC основаны на процессорах до Core Ultra 9 185H и видеокартах RTX 4070

Компания Asus анонсировала портативные компьютеры NUC 970 и NUC 760 в линейке игровых устройств Republic of Gamers. Именно Asus занимается разработкой компьютеров NUC после того, как этим перестала заниматься Intel. Она повышает их производительность, используя процессоры серии Core Ultra 100. Ещё больше производительности обеспечивают видеокарты Nvidia последнего поколения.

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На этот раз предлагаются конфигурации на основе процессоров Core Ultra 9 185H и Core Ultra 7 155H. Это 16-ядерные чипы с разными тактовыми частотами. Если нет встроенной графики, предлагаются дискретные видеокарты RTX 4060 и RTX 4070 для ноутбуков.

Объём оперативной памяти DDR5 достигает 64 ГБ со скоростью 5600 МТ/с. Доступно до трёх твердотельных накопителей PCIe 4.0 2280. Поддерживаются интерфейс Thunderbolt 4, несколько разъёмов USB, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Таких характеристик достаточно, чтобы комфортно поиграть в современные игры. Процессоры гибридной архитектуры имеют достаточно вычислительной мощности для рендеринга, редактирования и воспроизведения.

Объём корпуса составляет 2,5 л, к нему легко получить доступ для чистки. Контроллер ROG Raikiri Pro позволяет играть не только с клавиатурой и мышью.

Стоимость модели на процессоре Ultra 7 составляет $1629, а на Ultra 9 — $2199.