Ноутбуки будут представлены в девяти различных дизайнах, каждый из которых будет иметь несколько конфигураций процессора, дискретной графики и других аппаратных функций, что в общей сложности составит десятки уникальных SKU.

17 июля ASUS проведет онлайн-мероприятие, на котором представит девять новых ноутбуков на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 серии Strix Point. Эти ноутбуки станут первыми в отрасли, которые будут соответствовать требованиям Microsoft Copilot+ и оснащены функциями искусственного интеллекта (ИИ).

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Ноутбуки будут представлены в девяти различных дизайнах, каждый из которых будет иметь несколько конфигураций процессора, дискретной графики и других аппаратных функций, что в общей сложности составит десятки уникальных SKU.

Процессоры AMD Strix Point будут основаны на 4-нм монолитном кристалле и будут включать в себя 12-ядерный/24-потоковый процессор, NPU производительностью 50 TOPS и мощный iGPU на базе графической архитектуры RDNA 3.5 с 16 вычислительными блоками.

В линейку ноутбуков, которые будут представлены на мероприятии ASUS, войдут ROG Zephyrus G16, TUF Gaming A14, TUF Gaming A16, Zenbook S16, Vivobook S14, Vivobook S16, ProArt P16 и ProArt PX13.

Благодаря этим анонсам ASUS охватит широкий спектр рынка ноутбуков, включая модели для энтузиастов, высокопроизводительные игровые, ультрапортативные устройства, массовые и ноутбуки для творческих профессионалов.