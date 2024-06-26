Ранее сообщалось, что компания Kia приостанавливает свою деятельность на территории страны.

На отечественном рынке в продаже появились многочисленные новые кроссоверы Kia Sorento в усовершенствованном исполнении: авто доступны для покупки в автосалонах крупных дилеров в Москве и Санкт-Петербурге. Кроссоверы всего с одним типом двигателя, но в различных комплектациях стоимостью от 4,9 до 7,2 миллиона рублей без учета специальных предложений дилеров. Ранее сообщалось, что компания приостанавливает свою деятельность в России.

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Все транспортные средства, выставленные на продажу, оборудованы 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 179 лошадиных сил и 225 Нм. Данный двигатель работает в паре с 6-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. Для разгона до 100 километров в час кроссоверу требуется 10,3 секунды.

Зависимо от комплектации Sorento может иметь полностью светодиодные фары, несколько подушек безопасности, кожаную отделку салона, двухзонный климат-контроль, сиденья с подогревом, вентиляцией и электрорегулировкой, а также множество опций помощи водителю. Также предусмотрены парковочные датчики, датчики дождя и освещения, и мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном.

Страна происхождения данных машин не обозначена. Некоторые фотографии показывают русифицированный интерфейс мультимедийной системы, в то время как другие имеют английский язык. Недавно Kia начала официальные продажи обновленного Sorento в Казахстане в начале весны. Для этой страны кроссовер оснащен тем же 179-сильным двигателем.

На днях появился на рынке китайский аналог седана Changan Lamore - в Китае эту модель называют Yida. Этот седан значительно дешевле официальной цены Lamore в России, но при этом с менее мощным двигателем.