Компания Kia подала патентную заявку на обозначение "Kia K7" в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Это название ранее использовалось для второго поколения модели Cadenza, снятой с производства в 2021 году. Эксперты полагают, что это может быть частью подготовки к возвращению индекса K7 в линейку Kia.

Автомобильные компании постоянно ищут новые пути развития своих модельных линеек, экспериментируя с названиями и индексами. Иногда эти эксперименты приводят к весьма неожиданным результатам, как это произошло в случае с корейским автогигантом Kia.

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Согласно информации из открытой базы Федерального института промышленной собственности, Kia подала патентную заявку на обозначение "Kia K7". Это название ранее использовалось для второго поколения модели Cadenza, которую компания сняла с производства в 2021 году.

Cadenza, известная также как K7 на внутреннем рынке Kia, была представлена в 2016 году. В 2019 году она прошла рестайлинг, а в 2020 году появилась более роскошная модификация K7 Premiere. Однако уже через год Cadenza была заменена на новую модель K8.

Эксперты отмечают, что патент на "Kia K7" выглядит довольно странно, ведь компания уже отказалась от этого названия. Кроме того, в заявке используется актуальный логотип Kia, который был введен примерно в одно время с появлением модели K8.

Вместе с тем, в последнее время Kia несколько модифицирует свою модельную линейку, присваивая старшие индексы обновленным версиям. Например, название K3 получил новый преемник компактного Kia Rio, а для следующего поколения Cerato зарезервировали индекс K4. Таким образом, не исключено, что индекс K7 в будущем вернется в модельный ряд Kia.

Помимо этого, в России был запатентован еще один любопытный автомобиль – одна из роскошных модификаций китайского минивэна Wey Gaoshan. Ожидается, что эта модель, получившая в России патент под названием Wey 80, может быть официально представлена на российском рынке.