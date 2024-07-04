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dima0782
OnePlus хочет вернуть мобильные телефоны из металла с новым Nord 4
Новым смартфоном бренда может стать OnePlus Nord 4 с цельным корпусом из металла и стекла

Представив несколько дней назад новый Ace 3 Pro и свой первый портативный аккумулятор на большом мероприятии в китайском городе Шэньчжэнь, OnePlus, похоже, не собирается останавливаться. Буквально вчера бренд официально объявил, что его следующее мероприятие по запуску, которое пройдет в Милане, Италия, состоится 16 июля, где главным устройством может стать Nord 4.

В течение следующих нескольких дней китайская компания будет раскрывать все больше деталей о продуктах, которые мы увидим на этом мероприятии, хотя все внимание приковано к Nord 4. Благодаря новой утечке, которой поделился в X (Twitter) официальный аккаунт OnePlus India, мы смогли увидеть 15-секундное превью, где жидкий металл объединяется в слово "Nord", поэтому нет никаких сомнений, что главным героем мероприятия станет смартфон этой серии.

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Однако компания не собирается пускать все на самотек, и материал, выбранный для формирования слова, наверняка не случаен. По всей вероятности, жидкий металл станет ключевым компонентом нового устройства. В самом деле, источник по имени Teme (@RODENT950) опубликовал на своем аккаунте X (Twitter) изображение того, что может быть OnePlus Nord 4, с различными вариантами дизайна в зеленых, черных и серых полосах:

Изображение: @RODENT950 на X (Twitter)

На этом изображении мы видим телефон с металлическим корпусом в сочетании со стеклом, что напоминает о первых телефонах Pixel, которые имели довольно специфическую заднюю часть. Если этот дизайн окажется правдой, OnePlus сделает нечто настолько же странное, насколько и новое: вернет устройства из металла спустя десятилетия.

С другой стороны, источник по имени Санджу Чоудхари опубликовал на своем аккаунте X (Twitter) изображение того, что может стать OnePlus Nord 4, а также список его спецификаций: 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2 150 нит, процессор Snapdragon 7+ Gen 3, аккумулятор емкостью 5 500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт, система двойной камеры с основным объективом 50 МП и Android 14, среди прочего. 

#смартфон #oneplus #oneplus nord #oneplus nord 4
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