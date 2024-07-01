2 ноября автомобиль уже появится в продаже на европейском рынке, а далее и в других регионах

Компания BMW запустила производство нового гибридного суперседана M5 на своем заводе в Дингольфинге. Гибридный автомобиль появится на рынке через несколько месяцев. В то же время, завод в Лейпциге начал выпуск нового хэтчбека 1 серии, который также еще не вышел на рынок.

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Производство BMW M5 нового поколения в Дингольфинге наберет обороты в ближайшие недели, с целью выпуска нескольких десятков автомобилей ежедневно. Это станет возможным благодаря размещению производства ключевых компонентов неподалеку от сборочной фабрики, что увеличит производительность.

Новый BMW M5 оснащен гибридной системой, состоящей из V8 двигателя и электромотора, развивающей 727 лошадиных сил и позволяющей разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды. На европейском рынке этот седан появится 2 ноября.

Новое поколение хэтчбека 1 серии BMW собирают в Лейпциге, где ежедневно собирается множество автомобилей этой модели. С момента запуска производства хэтчбека 1 серии в 2007 году было выпущено уже более 1,3 миллиона автомобилей. Смена поколений принесла обновленный внешний вид и интерьер, а также полное отсутствие механической коробки передач.

Кроме того, BMW готовится начать производство кроссовера X3, новое поколение которого было представлено в июне. X3 будет предлагаться с двух и трехлитровыми моторами различной степени электрификации, при этом автомобиль получил новый кузов.