Смартфоны для геймеров Red Magic 9S Pro на чипе Snapdragon 8 Gen 3 поступают в продажу

Как и было обещано ранее, известный игровой бренд Red Magic представил в Китае две модели флагманских смартфонов: RedMagic 9S Pro и 9S Pro+. Это незначительное обновление прошлогоднего RedMagic 9 Pro.

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Новые смартфоны получили Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Это разогнанный вариант чипа, частота которого достигает 3,4 ГГц, а у GPU — 1 ГГц.

Используется оперативная память типа LPDDR5X объёмом до 24 ГБ и хранилище UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. Разработчик предложил продвинутое охлаждение и батарею 6500 мА·ч при зарядке 80 Вт. Это должно обеспечить приличную продолжительность работы без розетки.

9S Pro в тестах AnTuTu показал результат 2 369 542 балла, что стало рекордным значением для устройств на Android. Используется обновлённая система охлаждения ICE 13.5 с испарительной камерой размером 10 182 мм2. Охлаждающий гель призван уменьшить тепловое сопротивление. Также применяется вентилятор на 22 000 об/мин. Это помогло уменьшить температуру процессора на 19,5 C против 18 C на прошлогодних моделях. 9S Pro получил батарею 6500 мА·ч и зарядку 90 Вт, у 9S Pro+ 5500 мА·ч, зато зарядка 165 Вт. Pro можно полностью зарядить за 35 минут, а Pro+ — всего за 16 минут. Аппараты поддерживают работу напрямую от розетки в обход аккумуляторов, чтобы уменьшить нагрев и износ. Толщина устройств 8,9 мм при весе 229 г.

RedMagic 9S Pro обладает плоским OLED-экраном BOE Q9+ размером 6,8 дюйма. Передняя камера на 16 Мп размещена ниже экрана, а не сверху. Разрешение экрана — 1116 х 2480 пикселей, частота — 120 Гц. Частота дискретизации сенсорного касания 2000 Гц, частота пары триггерных кнопок — 520 Гц. Внутри экрана находится сканер отпечатков.

Поддерживаются стандарты связи Wi-Fi 7 и USB-C 3.2, есть разъём 3,5 мм и двойные динамики с DTS Ultra. Сзади установлены две камеры: 50 Мп с сенсором GN5 размером 1/1,57 дюйма и с OIS, и сверхширокоугольная камера на сенсоре JN1 50 Мп. Камеры не выступают за пределы задней стороны корпуса.

Естественно, не был забыт и искусственный интеллект. Он встроен в состав программной оболочки RedMagic 9.5. Smart Navigator выдаёт рекомендации по маршрутам в режиме реального времени, есть распознавание звука в играх, увеличение изображения, генерация обоев, помощь в написании текстов, создание кратких сводок текста, поиск и т. д.

Аппараты отличаются вариантами памяти. RedMagic 9S Pro имеет 12 ГБ памяти и хранилище 256/512 ГБ. Модель Pro+ получила 16 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища. Специальная версия Pro+ имеет 24 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища.

RedMagic 9S Pro и 9S Pro+ уже можно заказать в Китае в официальном магазине бренда Nubia, а поставки покупателям начнутся 9 июля. 16 июля будет представлен международный вариант RedMagic 9 Pro.

Pro предлагается в цветах Dark Night и White Knight по цене 611 евро за версию 12/256 ГБ и 662 евро за 12/512 ГБ. Имеются также версии с прозрачным корпусом по цене 636 евро за 12/256 ГБ и 687 евро за 12/512 ГБ.

RedMagic 9S Pro+ в таких же расцветках стоит 738 евро за 16/512 ГБ, а прозрачная версия — 764 евро за 16/512 ГБ и 891 евро за 24 ГБ/1 ТБ.