За элегантным авиационным алюминиевым корпусом толщиной всего 23,9 мм скрывается потрясающая мощь.

Nubia выходит на сцену игровых ноутбуков со своим первым детищем Red Magic 16 Pro. Это произведение искусства с характеристиками, которые оставят конкурентов далеко позади.

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За элегантным авиационным алюминиевым корпусом толщиной всего 23,9 мм скрывается потрясающая мощь. 24-ядерный процессор Core i9-14900HX с TDP до 140 Вт гарантирует невероятную производительность, которая будет справляться с любыми задачами, не замедляясь.

Дополните процессор графическим монстром RTX 4060 или RTX 4070, и вы перенесетесь в мир ошеломляющей игровой графики. Два слота SO-DIMM позволяют устанавливать до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, а два слота M.2 обеспечивают молниеносную загрузку игр.

16-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 240 Гц и откликом 3 мс (GtG) гарантирует кристально чистый и плавный игровой процесс. Яркость 500 нит и охват гаммы DCI-P3 в 100% оживляют каждую сцену, перенося вас в виртуальные миры.

Red Magic 16 Pro оснащен всеми необходимыми портами, включая Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB и слот для карт UHS-II. Быстрая зарядка мощностью 100 Вт обеспечит быстрый возврат к действию.

Red Magic 16 Pro поступит в продажу в Китае 9 июля.



