Oppo A3 получил экран OLED размером 6,7 дюйма 120 Гц и Snapdragon 695

В этом году китайский производитель Oppo представил смартфон A3 Pro. Это недорогой аппарат с поддержкой сетей 5G для продажи в Китае. Теперь предлагается стандартный вариант Oppo A3, который стал ещё дешевле за счёт снижения ряда характеристик. Устройство работает с экраном OLED размером 6,7 дюйма и разрешением FHD+. Это 10-битная панель с частотой 120 Гц при чувствительности сенсора 240 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Пиковая яркость способна достигать значения 1200 нит.

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Процессор стал похуже — Snapdragon 695 вместо Dimensity 7050. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 ГБ, хранилище UFS 2.2 — 256 или 512 ГБ. Можно использовать карту памяти microSD.

Основная камера обладает разрешением 50 Мп с апертурой f/1.8 и поддерживает съёмку видео 1080p при 30 кадрах/с. Сзади также имеется сенсор глубины 2 Мп. Передняя камера разрешением 8 МП расположена в отверстии на экране и также поддерживает запись видео 1080p при 30 кадрах/с.

Мощность зарядки достигает 45 Вт, емкость аккумулятора — 5000 мАч. Толщина корпуса всего 7,15 мм при весе 178 г. Обещана защита от воды и пыли, однако официальный рейтинг отсутствует. Среди вариантов подключения представлены 5G (две SIM), Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth (aptX HD); нет NFC и разъёма 3,5 мм.

В Китае разные конфигурации этого устройства стоят около 1600 юаней и 2100 юаней, продажи начнутся 5 июля.