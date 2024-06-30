Новинка прошла сертификацию NBTC и FCC и скоро может быть выпущена во всем мире

OPPO собирается выпустить новое дополнение в своей линейке смартфонов A-серии — модель OPPO A3x. Этот новый бюджетный смартфон, недавно сертифицированный NBTC и TUV Rheinland и внесенный в базы данных Geekbench и FCC, скоро будет доступен по всему миру.

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Сертификация NBTC подтверждает, что новый OPPO A3x с номером модели CPH2641 будет поддерживать мобильные сети GSM, WCDMA и LTE. Сертификация TUV Rheinland подтверждает наличие аккумулятора емкостью 4970 мАч, что обеспечивает длительную работу устройства.

В дополнение к этому, Oppo CPH2641 также появился на Geekbench. По данным Geekbench, OPPO A3x набрал 344 балла в одноядерных и 1181 балл в многоядерных тестах. В списке указано, что устройство оснащено восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой ядер до 2,02 ГГц и графическим процессором Adreno 610.

Смартфон будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и работать под управлением ОС Android 14 с оболочкой Color OS 14 из коробки, предлагая удобный пользовательский интерфейс.

Что касается камер, то ожидается, что OPPO A3x будет иметь основную заднюю камеру на 8 МП и фронтальную камеру на 5 МП для портретов и видеозвонков. Интересно, что сертификация FCC подтверждает также конфигурацию памяти с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.