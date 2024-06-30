Новая серия смартфонов OPPO Reno12 обещает революционные AI-функции, которые упростят повседневную жизнь пользователей.

Компания OPPO готовит к выпуску в Индии свою новейшую серию смартфонов Reno12, которые благодаря новейшим разработкам в области искусственного интеллекта обещают стать настоящей революцией в мобильной фотографии и упрощении повседневной жизни.

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Смартфоны Reno12 оснащены передовыми AI-функциями, в том числе AI Eraser 2.0 для удаления нежелательных объектов с фотографий и AI Best Face, которая выбирает самое удачное лицо в серии снимков. Такие возможности обычно присущи топовым моделям, например, Samsung Galaxy S24 Ultra, но теперь они будут доступны и пользователям Reno12.

Кроме того, новинка предлагает AI Studio для создания персонализированных аватаров из селфи и AI Clear Face, которая обеспечивает реалистичное изображение каждого лица в групповых снимках.

Смартфоны Reno12 также поддерживают продуктивные функции, такие как AI Speak для диктовки и AI Summary, которые помогают изучать материалы с помощью помощника Google Gemini.

На старте продаж серии Reno12, который пройдет эксклюзивно через платформу Flipkart, партнера OPPO, смартфоны будут оснащены новыми 50-мегапиксельными основными камерами и поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт. Дизайн устройств немного напоминает стилистику прошлых лет. Дата выпуска пока не уточняется, но уже вызывает значительный интерес среди технологичных энтузиастов и фанатов бренда.