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Zerox852
Xiaomi готовится представить флагманские смартфоны Redmi K80 и K80 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4
Xiaomi Redmi K80 и K80 Pro обещают завоевать признание среди широкой публики.

Компания Xiaomi готовится представить новую линейку флагманских устройств Redmi K80 и K80 Pro. Эти смартфоны призваны стать логичным развитием популярной серии K, обещая повышенную производительность, усовершенствованные камеры и новую волну инноваций.

Redmi K80 и K80 Pro были обнаружены в базе данных IMEI, что является прямым подтверждением их скорого релиза. Redmi K80, вероятнее всего, будет представлен на мировом рынке под названием POCO F7 Pro, что указывает на то, что Xiaomi планирует расширить ассортимент своих устройств в различных регионах.

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Redmi K80, по предварительным данным, будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит исключительную производительность и плавность работы. Флагманский K80 Pro, в свою очередь, получит ещё более мощный процессор Snapdragon 8 Gen 4, который позволит телефону справляться с самыми требовательными задачами. Новые модели Redmi K80, вероятнее всего, получат улучшенные камеры, что позволит им делать более качественные фотографии и видео. Ожидается, что Xiaomi применит в новых устройствах самые современные технологии обработки изображения и более совершенные датчики.

Xiaomi, как известно, не боится экспериментировать с новинками. Redmi K80 и K80 Pro, по всей вероятности, получат несколько инновационных функций искусственного интеллекта, которые сделают их ещё более уникальными и конкурентоспособными на рынке.

Предшественники Redmi K70 и K70 Pro отличались 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельной основной камерой и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. K70 был оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2, а K70 Pro получил чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что Redmi K80 и K80 Pro будут представлены в ноябре.

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