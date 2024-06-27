Производители компьютеров рассчитывают на цикл смены операционных систем Microsoft

Аналитическая компания Canalys сообщила, что по итогам первого квартала продажи компьютеров в США увеличились на 5% за год. Объём поставок от разных производителей составил 14,8 млн экземпляров. До конца года прогнозируется достижение отметки в 69 млн, а в следующем году рост составит 8% до уровня 75 млн.

Этому может поспособствовать прекращение поддержки операционной системы Windows 10, запланированное на конец 2025 года. Обладатели домашних компьютеров, а тем более корпоративные пользователи, рассматривают переход на более современные системы с поддержкой Windows 11. В результате интенсивность обновления в ближайшие четыре квартала должна вырасти.

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Поставки компьютеров в начале нынешнего года оказались на хорошем уровне, поскольку многие производители предлагали их со скидками. Спрос может увеличиться также благодаря появлению поддержки искусственного интеллекта на платформах Windows и Apple. Производители надеются, что ИИ заинтересует пользователей разных категорий. Продвигать новые компьютеры могут Microsoft Copilot+ и Apple Intelligence.

На долю компьютеров Mac в первом квартале пришлось 14,2% рынка США, рост за год составил 22%. Lenovo лидирует с ростом 22%, а результаты Dell и HP сократились.