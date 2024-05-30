Аналитики агентства составили прогноз с учетом изучения рынка мобильных телефонов и его перспектив.

В отчете специалистов Canalys написано, что в начале года 16% выпущенных смартфонов имеют поддержку искусственного интеллекта. ИИ-функции привлекают внимание пользователей, они упрощают использование девайса, и к этому можно быстро привыкнуть. Аналитики утверждают, в будущем тенденция сохранится. По их профессиональному мнению, через 3 года каждый второй смартфон будет работать с искусственным интеллектом. Ожидается, на рынке мобильных телефонов будет более 50% устройств с поддержкой ИИ.

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Источник изображения: Rg

Искусственный интеллект расширяет возможности использования телефонов. Как правило, подобные функции сначала внедряются во флагманские модели. Ограничения связаны с производительностью. Технологии развиваются, поэтому в будущем чат-боты будут работать и в недорогих устройствах. У девайсов и гаджетов с поддержкой генеративного искусственного интеллекта есть большие перспективы. Весной 2024 году в Bloomberg была указана информация о планах Apple внедрить функции ChatGPT в iPhone и другие устройства. Для реализации этой цели компания заключила договор с OpenAI. Это сотрудничество, по мнению экспертов, должно положительно отразиться на продажах техники от бренда Apple.