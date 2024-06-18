Китайский производитель поднялся на второе место в рейтинге, значительно опередив Apple, которую он планомерно обходил в течение последних 12 месяцев

У компании Huawei выдался отличный год в Китае. Это не секрет. Не секрет и то, что они надеются повторить эту ситуацию на глобальном рынке и сделать HarmonyOS третьей мобильной операционной системой в мире. Также они показали, что умеют делать очень хорошие ноутбуки. Наглядный пример тому - HUAWEI MateBook X Pro 2024.

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Согласно отчету, опубликованному компанией Canalys, именно сегмент ноутбуков дает повод для радости менеджерам бренда. Сегодня Huawei продает больше компьютеров, чем Apple на своем собственном рынке, несмотря на то, что рынок в Китае немного упал (по сравнению с ростом в остальном мире).

Согласно отчету, Huawei поднялась на второе место среди производителей ноутбуков в своей стране. Она значительно отстает от Lenovo, которая по-прежнему является бесспорным королем, но является единственным производителем, который не почувствовал спада на китайском рынке.

Согласно данным исследовательской компании, Huawei не увеличила и не потеряла долю рынка в 2024 финансовом году по сравнению с 2023 годом.

Что касается Apple, то американский производитель занимает пятое место в Китае. Компания из Купертино продемонстрировала отрицательный рост в 21%, что, как мы полагаем, не очень хорошо восприняли в штаб-квартире бренда. На самом деле, это второй производитель, который заметил тенденцию к снижению рынка ноутбуков на азиатском рынке.

Рейтинг завершают HP на третьем месте и ASUS на четвертом, причем Hewlett-Packard больше всех ощутил тенденцию к снижению рынка с отрицательным ростом в 24%. И все же они оказались намного лучше, чем Apple.