В Китае появился аппарат Moto S50 Neo на процессоре Snapdragon 6s Gen 3

Выпустив складные смартфоны серии Razr 50, компания Motorola заодно отправляет в продажу в Китае новую модель линейки S. Устройство получило имя Moto S50 Neo. Отличительными чертами этой модели являются экран с изгибами, высокий уровень автономности и длительность поддержки программного обеспечения.

Диагональ экрана pOLED составляет 6,7 дюйма при поддержке 10-битных цветов. Разрешение экрана FHD+, частота 120 Гц обеспечивает плавное отображение контента. Пиковая яркость достигает 1600 нит, что позволяет разглядеть изображение даже на улице. Аппарат получил тонкий корпус с выступом задних камер. Корпус обладает защитой от влаги IP54.

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Основная камера устройства работает на сенсоре Sony IMX882 50 Мп с оптической стабилизацией. Рядом есть сверхширокоугольная камера 8 Мп, которая также работает как камера глубины и макро. Разрешение передней камеры равно 32 Мп.

Аппарат оборудован процессором Snapdragon 6s Gen 3, памяти у него 12 ГБ, хранилище 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч при мощности зарядки 30 Вт. Установлена операционная система Android 14, которая будет обновляться на протяжении четырёх лет.

Стоимость устройства в Китае около 192 долларов за конфигурацию 8/256 ГБ и 220 и 261 долларов за 12/256 ГБ и 12/512 ГБ соответственно. Продажи начнутся 28 июня.