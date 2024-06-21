Другие производители такого предложить пока не могут.

Китайская компания Lenovo должна представить сразу несколько своих новых моделей смартфонов под брендом Motorola на конференции, которая пройдёт в Китае уже 25 июня — среди новинок ожидаются не только Razr 50 и Razr 50 Ultra, но и Moto S50 Neo, который получит расширенную гарантию, превосходящую предложения конкурентов, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Как сообщается на рекламном плакате компании, производитель обеспечит для Motorola Moto S50 Neo четырёхлетнюю гарантию, которая будет включать стандартную гарантию сроком на один год и бесплатную расширенную гарантию на трёхлетний период — такого другие производители предложить пока не могут.

Ранее на ряд моделей от других компаний, в том числе OnePlus и Xiaomi, предлагалась двухлетняя гарантия, а на смартфоны серии Meizu 20 и Meizu 21 распространялась гарантия сроком на три года, но только в период специальных акций.

При этом какими-либо подробностями об условиях четырёхлетней гарантии Lenovo пока не делится, но данный ход сможет заинтересовать целый ряд потенциальных покупателей, а также задать новый стандарт для других производителей. Отмечается, что на глобальном рынке Moto S50 Neo может быть представлен как Moto G85 5G и получить более скромный гарантийный период.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что Motorola Moto S50 Neo будет оснащаться чипом Qualcomm среднего класса, 6.6-дюймовым дисплеем с изогнутыми краями, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, двойной камерой с основным модулем на 50 Мп, а также 32-Мп селфи-камерой.

Кроме того, новинка должна получить тонкий корпус, характеризующийся толщиной всего 7.59 мм, аккумулятор на 5000 мА·ч с технологией быстрой зарядки мощностью 33 Вт, сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном, и Android 14. Смартфон будет представлен в версиях с зелёным, чёрным и синим цветовым оформлением.