В iFixit разобрали продукты Surface последнего поколения

Недавно компания Microsoft представила очередные поколения планшетов и ноутбуков Surface. Специалисты из компании iFixit проанализировали внутренние компоненты этих устройств с целью понять, как легко их починить в случае поломок.

реклама

Microsoft старается делать свои устройства достаточно простыми, чтобы любой пользователь с отвёрткой Torx мог починить их самостоятельно. Представители iFixit полагают, что у неё это получается весьма неплохо, хотя мобильный процессор Qualcomm Snapdragon мог бы усложнить ремонт.

Ноутбук последнего поколения Surface Laptop имеет всего четыре винта под съёмными ножками и несколько магнитов для удержания нижней крышки. Дальше нужно выкрутить несколько винтов с помощью отвёртки Torx 3IP для извлечения аккумулятора.

Остальные компоненты тоже достаточно просты по меркам мобильной электроники. В комплекте Microsoft есть даже руководство с напечатанными деталями и QR-код, который открывает руководство по ремонту устройств Microsoft на её сайте.

Главным минусом можно назвать припаянную к процессору Snapdragon оперативную память. Возможно, в будущем память CAMM2 устранит этот недостаток.

Ремонтировать планшет Surface Pro сложнее по сравнению с ноутбуком, поскольку компоненты там расположены плотнее. Если не считать накопителя M.2, для доступа к любому другому компоненту придётся извлекать экран. Накопитель же можно извлечь, даже не открывая корпус.

И всё же, по меркам планшетов, данное устройство имеет хорошую ремонтопригодность. Большинство компонентов не приклеены, и количество гибких термозащитных экранов на этих компонентах невелико.





Ремонтопригодность обоих устройств была оценена на 8 по 10-балльной системе. Если сравнивать с другими продуктами, Framework Laptop имеет ремонтопригодность 10, а iPad Air последнего поколения — только 3.