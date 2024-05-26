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Финансовый портфель
Компания iFixit заявила, что она прекращает сотрудничество с Samsung
С июня 2024 года iFixit больше не будет сторонним дистрибьютором запчастей и инструментов Samsung, а также снимет ограничения на количество продаваемых деталей для одной ремонтной мастерской.

Компания iFixit неожиданно заявила о прекращении сотрудничества с Samsung. Этот шаг связан с продуктами Samsung Repair Hub, которые были запущены два года назад. Repair Hub представлял собой экосистему для ремонта устройств Samsung, включающую инструменты и документацию, предоставленные iFixit.

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В процессе создания этой экосистемы iFixit сталкивалась с многочисленными препятствиями, вызывавшими сомнения в стремлении Samsung сделать ремонт устройств более доступным. Одной из основных проблем стала невозможность поставлять детали в местные ремонтные мастерские по адекватным ценам (для бизнеса) и в необходимых количествах. Высокая стоимость запчастей заставляла многих потребителей предпочитать замену своих устройств, а не их ремонт.

Еще одной значительной проблемой стала конструкция устройств Samsung, содержащая большое количество клея. Это вынуждало iFixit продавать батареи и экраны уже в предварительно склеенных связках, что значительно увеличивало стоимость ремонта. Такой подход не соответствовал миссии iFixit, направленной на повышение доступности и простоты ремонта.

После долгих и сложных переговоров iFixit решила прекратить сотрудничество с Samsung. Несмотря на значительные усилия, подход Samsung к ремонтопригодности оказался несовместимым с принципами iFixit.

С июня 2024 года iFixit больше не будет назначенным сторонним дистрибьютором запчастей и инструментов Samsung. Более того, со следующего месяца будет снято ограничение на количество деталей Samsung, продаваемых в одну ремонтную мастерскую, которое ранее составляло семь деталей на квартал.

Никакая существующая информация на сайте iFixit не будет удалена, но компания прекратит сотрудничество с Samsung при разработке новых руководств. Тем не менее, iFixit продолжит продавать детали и ремонтные комплекты для устройств Samsung, приобретая OEM-запчасти, когда они будут доступны. Компания будет четко указывать, являются ли детали оригинальными или неоригинальными, так же как это делается в случае с Apple.

iFixit также отметила, что уже сталкивалась с подобными проблемами при сотрудничестве с Samsung. Например, проект Galaxy Upcycling, направленный на повторное использование устройств Samsung, также не был завершен из-за отсутствия поддержки со стороны корейского гиганта.

Прекращение сотрудничества iFixit с Samsung подчеркивает важность доступности и ремонтопригодности устройств в современном мире. Эта ситуация показывает, как важны прозрачность и поддержка со стороны производителей для успешного развития и внедрения инициатив, направленных на устойчивость и долгосрочное использование техники.

Современный мир столкнулся с тенденцией, когда техника создается с расчетом на ограниченный срок службы ради увеличения прибыли. Эта практика известна как запланированное устаревание и широко используется многими производителями электроники. Однако осознание экологических и экономических последствий такой практики ведет к постепенным изменениям в сторону повышения ремонтопригодности и долговечности продуктов.

#samsung #ifixit #ремонт телефонов #ремонт смартфонов
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