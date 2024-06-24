В iPhone 4 Apple пересмотрела подход к дизайну

В этот день в 2010 году компания Apple официально представила аппарат iPhone 4. Его внешний вид заметно изменился по сравнению с моделями прошлых поколений. Устройство обладало экраном IPS LCD размером 3,5 дюйма, получило плоские края с рамкой из нержавеющей стали и заднюю панель из стекла. За первые сутки поступило более 600000 предварительных заказов, но у аппаратного обеспечения обнаружились некоторые проблемы.

В частности, были проблемы с антенной. Если держать аппарат в неудачном положении, пропадал сигнал сотовой связи. Программные обновления от этого никак не спасали. Из-за изменений дизайна между появлением этого iPhone и предыдущего прошло 15 месяцев.

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К тому же ещё до анонса аппарат попал в руки журналистов, которые проанализировали компоненты прототипа. В день начала предварительных заказов на сайте Apple в США и Великобритании случились сбои, также как и у ряда партнёров Apple в других странах.

Два экземпляра iPhone с особым программным обеспечением отправились на международную космическую станцию в рамках миссии STS-135. Таким образом, этот аппарат можно назвать по-настоящему космическим. Производство iPhone 4 было прекращено в сентябре 2013 года после появления iPhone 5S и iPhone 5C.