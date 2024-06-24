Сообщается, что в поисках подходящих моделей искусственного интеллекта для своих устройств Apple ведет переговоры с Meta.

Производитель iPhone называет искусственный интеллект, который будет использоваться в устройствах Apple, «Apple Intelligence». Однако соответствующие функции не будут опираться на собственные модели искусственного интеллекта.



Apple нужна поддержка других крупных компаний в этой области. Большинство функций искусственного интеллекта, очевидно, будут исходить от производителя ChatGPT OpenAI. Ранее Apple также провела переговоры с Google и другими компаниями, разрабатывающими модели искусственного интеллекта.

Apple также ведет переговоры по этому поводу с компанией Meta*. Переговоры о возможной интеграции ИИ компании Цукерберга в устройства Apple все еще продолжаются, сообщает Wall Street Journal.

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Поскольку у Apple пока нет собственной конкурентоспособной модели искусственного интеллекта, в будущем на iPhone, iPad и MacBook можно будет использовать разные модели искусственного интеллекта. Помимо Google, OpenAI и Meta*, Apple также обратилась к Anthropic и Perplexity.

Apple хочет избежать зависимости от одной компании, занимающейся искусственным интеллектом. Также говорится, что производитель iPhone может использовать лучшие ИИ-функции от каждой компании.

Apple также ведет переговоры с китайскими компаниями о внедрении функций искусственного интеллекта в iPhone в Китае. В Европе пользователям Apple все еще придется набраться терпения. Потому что функции ИИ пока не появятся в Европе из-за защиты данных.

«Чтобы преуспеть в области искусственного интеллекта, Apple может обратиться к давнему конкуренту: Meta*», — говорится в отчете Wall Street Journal.