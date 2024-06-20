Мировые производители смартфонов продолжают активно осваивать перспективный сегмент складных устройств. Наряду с известными брендами, такими как Samsung и Xiaomi, в этом направлении все увереннее заявляет о себе и китайская компания Honor. Ее новинка, как ожидается, не только поразит оригинальным дизайном, но и удивит рядом технических новшеств.
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Согласно последним данным, новый складной телефон Honor, получивший внутренний номер модели FCP-AN10, успешно прошел сертификацию 3C в Китае. Хотя официальное название устройства пока не раскрывается, эксперты предполагают, что речь идет о грядущем флагмане линейки Honor Magic V3.
Предполагаемый Honor Magic V3 3C сертифицирован в Китае
Ключевой особенностью нового флагмана, по сравнению с предыдущей моделью Magic V2, станет поддержка спутниковой связи. Эта технология позволит владельцам оставаться на связи в местах с отсутствием сотовой сети. Также телефон будет оснащен сверхбыстрой зарядкой мощностью 66 Вт.
Другие технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Однако известно, что Magic V3 поступит на китайский рынок вместе с такими ожидаемыми новинками, как Vivo X Fold 3 Pro и Xiaomi Mix Fold 4. Ожидается, что все они будут построены на мощном чипсете Snapdragon 8 Gen 3.
Напомним, что предыдущая версия складного флагмана Honor Magic V2, дебютировавшая в прошлом году, была очень тепло принята критиками и покупателями.