Galaxy Buds3 Pro подорожают по сравнению с прошлогодней моделью

10 июля в Париже будет проведено мероприятие Samsung Unpacked. Там ожидается анонс таких продуктов, как смарт-часы Galaxy Watch7, наушники Galaxy Buds3, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Z Flip6 и Z Fold6. Будет представлена версия программного обеспечения One UI 6.1.1, на которой выйдут складные смартфоны нового поколения.





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Очередная утечка показала возможные розничные цены Galaxy Watch7, Galaxy Buds3 Pro и Galaxy Watch Ultra. Источником стала одна из европейских розничных сетей.

Galaxy Buds3 Pro стоят €313,49 ($335), что дороже по сравнению с моделью Galaxy Buds2 Pro за €240 ($257). Будут предлагаться наушники белого и серебристого цветов.

Часы Galaxy Watch7 с Bluetooth стоят €314,49 ($336), более крупная версия с диагональю 44 мм стоит €344,99 ($369). Они будут продаваться в кремовом, серебристом и зелёном цветах. Стоимость модели с поддержкой стандарта связи LTE названа не была.

Также будут представлены часы Galaxy Watch Ultra. Они могут стоить чуть меньше по сравнению с конкурирующими Apple Watch Ultra. Раньше назывались цены от $699 до $710. В последней утечке указана стоимость €688,99 ($737). Будут предлагаться титановый серый, титановый серебристый и титановый белый цвета.