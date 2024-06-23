Процессоры Tensor больше не будут базироваться на чипах Exynos. Ранее компания Google обнаружила уязвимость в модемах Samsung Exynos, которую используют для получения доступа к устройству.

Google не использует для своих смартфонов собственный процессор. Чип Tensor основан на процессорах Samsung Exynos. Однако вскоре ситуация должна измениться.

Google Pixel 8 Pro. Изображение: Google

У чипов Exynos не самые идеальные показатели в плане энергоэффективности и производительности. В результате страдает имидж процессоров Tensor, что, вероятно, является самым большим слабым местом телефонов Pixel.

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Со следующего года ситуация изменится. Google откажется от продукции от Samsung и перейдет на чипы TSMC. Об этом шаге ходили слухи уже давно, но теперь они подтвердились, пишет BusinessKorea.

Samsung все больше и больше отстает от конкурентов со своими процессорами Exynos. Согласно отчету, 3-нм техпроцесс Samsung имеет производительность на 20% ниже, чем у TSMC.

Сообщается, что Google Pixel 9, выход которого ожидается в ближайшие несколько месяцев, будет основан на Exynos. Ожидается, что Tensor G4 станет последним процессором этого типа. Начиная с Google Pixel 10, чипы Tensor будут поступать от TSMC — возможно, под новым названием.

Нынешние телефоны Pixel были представлены прошлой осенью, а более дешевый Pixel 8a — всего несколько недель назад. Цены на отдельные устройства сейчас значительно упали.

Ранее команда Google Project Zero обнаружила уязвимость в чипсетах Samsung Exynos, которая может позволить злоумышленникам завладеть устройством. Все, что нужно, это номер телефона, с которым работает соответствующее устройство. Возможно, переход на новые чипы напрямую связан с этим событием.

Эта уязвимость затрагивает некоторые смартфоны и устройства Samsung, а также телефоны Google Pixel 6 и 7. Кроме того, затронуты некоторые серии продуктов Vivo. Project Zero советует отключить вызовы по Wi-Fi и передачу по LTE. Таким образом предотвращается доступ злоумышленников к смартфону.

По сути, всегда нужно следить за тем, чтобы система и особенно исправления безопасности были обновлены. В противном случае устройство может быть уязвимо для хакерских атак.

Всего команда обнаружила 18 багов в модемах Exynos. Четыре из них связаны с упомянутой выше уязвимостью. Команда классифицирует остальные 14 как менее важные и пока не раскрывает, о чем именно идет речь.

В этих случаях для того, чтобы сделать устройство уязвимым, требуется либо поставщик услуг беспроводной связи, либо у преступника должен быть локальный доступ к устройству.