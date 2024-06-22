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Обновление Windows закрыло критическую уязвимость Wi-Fi в очередном обновлении
Итого в Windows были закрыты три проблемы безопасности

На этой неделе компания Microsoft выпустила патч для уязвимости Wi-Fi, степень угрозы которой оценили на 8.8 по 10-балльной системе. Ошибка CVE-2024-30078 дает возможность дистанционно выполнять код на компьютере через драйвер Wi-Fi. Пока не было замечено признаков того, что данная уязвимость уже использовалась злоумышленниками на практике. Однако после сообщений о существовании этой уязвимости может возрасти число желающих воспользоваться ею, поэтому рекомендуется обновить Windows как можно скорее.

Также был выпущен патч CVE-2024-30080, закрывающий уязвимость с дистанционным выполнением кода через Microsoft Message Queuing. Оценка степени угрозы здесь достигает 9.8, и уязвимость могли уже использовать на практике.

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Последняя уязвимость известна под номером CVE-2023-50868 и может применяться как метод удаленного отказа в обслуживании путем перегрузки ресурсов с использованием расширений безопасности системы доменных имен. Эта проблема в основном касается серверных систем и меньше волнует пользователей домашних ПК.

Патчи выпущены для систем Windows 10 и 11 под номером KB5039214 для сборок 14393.7070, 22621.3737 и 22631.3737.

#windows #безопасность
Источник: pcworld.com
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