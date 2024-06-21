По итогу кропотливой работы, блогер даже смог поиграть на устройстве в Half-Life.

Windows XP была одной из самых популярных версий операционной системы Windows, хотя у нее были свои особенности. Выпущенная в 2001 году, она стала основной ОС для многих пользователей на целое десятилетие, и обои "Bliss" и культовый Startup Chime стали частью их повседневной жизни.

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Выпуск Windows XP был прекращен давно, и поддержка последующих версий также закончилась. Несмотря на это, некоторые энтузиасты технологий пытаются установить ее на современное оборудование из чувства ностальгии.

YouTube-блогер Michael MJD использовал Windows XP Tablet PC Edition 2005 на ноутбуке MacBook 2011 года, модифицировав его для работы с сенсорным экраном. Установка была сложной из-за неподдерживаемого оборудования и проблем с драйверами, но в конечном итоге он смог запустить ОС и даже сыграть в Half-Life с нормальной частотой кадров. Michael MJD использовал программу Apple Boot Camp для установки XP и пользовательский ISO, поддерживающий функции планшетных устройств. Официальная версия автоматически заменяла обычный XP при несовместимости оборудования.