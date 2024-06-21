Приложение Phone Link расширяет возможности пользователей.

Компания Microsoft продолжает совершенствовать своё приложение Phone Link, расширяющее возможности взаимодействия мобильных устройств и компьютеров под управлением ОС Windows — новая версия программы позволяет сканировать текст с фотографий, сделанных при помощи смартфона, говорится в публикации сайта Windows Latest.

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Источник фото: Windows Latest

Новая функция сканирования текста в приложении Phone Link использует технологию оптического распознавания символов, чтобы найти весь текст на изображениях и перевести его в редактируемый вид. Данное нововведение ранее было доступно лишь для участников программы Windows Insider, но начиная с версии Phone Link 1.24052.124.0 появилось и в стабильных вариантах Windows 10 и Windows 11.

Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо обновить Phone Link, после чего появится опция «Текст», доступная при просмотре фотографий в приложении, а нажатие на её значок запустит автоматическое распознавание текста на выбранных изображениях, позволяя копировать необходимую информацию в текстовый вид.

Отмечается, что в настоящий момент новая функция плохо работает с языками, отличными от английского, что может оттолкнуть целый ряд пользователей, пока Microsoft не решит данную проблему.

Кроме того, приложение Phone Link получило возможность редактирования скриншотов, сделанных при помощи смартфона, подключённого к ПК, а чуть ранее пользователям стал доступен новый раздел, благодаря которому мобильное устройство можно использовать в качестве веб-камеры.