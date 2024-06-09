Reno 12 и Reno 12 Pro будут оснащены процессором MediaTek Dimensity 7300-Energy с графическим процессором Mali G615.

Компания Oppo недавно анонсировала предстоящий выпуск смартфонов серии Oppo Reno 12 на мировом рынке. Хотя бренд не раскрывает никаких характеристик глобальных моделей, ходят слухи, что эти устройства будут иметь другие характеристики по сравнению с китайскими моделями, выпущенными в прошлом месяце. Теперь информатор Судханшу Амбхоре поделился полным списком характеристик глобальных вариантов Reno 12 и Reno 12 Pro.

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Обе модели Reno 12 и 12 Pro, которые появятся на мировом рынке, оснащены 6,7-дюймовым 3D AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2412 x 1080 пикселей и максимальной яркостью 1200 нит. Дисплеи сертифицированы HDR10+, имеют 10-битную цветовую гамму и защищены стеклом Corning Gorilla Glass. При этом в Reno 12 используется недавно выпущенное стекло Glass 7i, а в Reno 12 Pro — Corning Gorilla Glass Victus 2.

Для фотосъемки Reno 12 оснащена основной камерой на 50 МП (Sony LYT-600) с оптической стабилизацией, широкоугольной камерой на 8 МП (Sony IMX355), макрокамерой на 2 МП (OV02B10) и селфи-камерой на 32 МП. В свою очередь, Reno 12 Pro имеет ту же основную и широкоугольную камеру, но дополнен телеобъективом на 50 МП (Samsung S5KJN5) и сохраняет селфи-камеру на 32 МП.

Оба устройства поддерживают запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и поддерживают несколько режимов фотосъемки, включая режим «ночное фото», «профессиональный», «панорама», «портрет» и «медленную съемку». Они также включают в себя такие функции, как 4K Dual Video и Google Lens. Reno 12 и Reno 12 Pro оснащены процессором MediaTek Dimensity 7300-Energy с графическим процессором Mali G615. Обе модели выпускаются в конфигурациях 12 ГБ + 256 ГБ для Reno 12 и 12 ГБ + 512 ГБ для Reno 12 Pro, с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищами UFS 3.1 с возможностью расширения до 1 ТБ.

Что касается дизайна, Reno 12 имеет размеры 161,38 x 74,14 x 7,57 мм и весит 178 граммов, а Reno 12 Pro немного тоньше и легче: 161,45 x 74,79 x 7,40 мм и весит 180 граммов. Обе модели имеют класс защиты IP65 от брызг и пыли. Ёмкость аккумулятора обоих телефонов составляет 5000 мА*ч, зарядка SUPERVOOC мощностью 80 Вт (зарядка до 100% за 46 минут) и зарядка USB PD мощностью 45 Вт.

Дополнительные функции включают встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев для биометрических данных, а также дополнительные возможности, такие как стереозвук и режим сверхгромкости 300%. Оба телефона работают под управлением ColorOS 14.1 на базе Android 14 и включают в себя различные функции искусственного интеллекта, такие как AI Eraser 2.0, AI Studio, AI Smart Image Matting 2.0, AI Portrait Retouching и AI Clear Face — все с поддержкой LinkBoost. Варианты подключения включают Dual Nano SIM, IR Blaster, NFC, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6. В настоящее время точная дата запуска серии Reno 12 неизвестна.