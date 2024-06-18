В 2025 году могут быть выпущены более дешёвые процессоры Snapdragon для Windows-устройств

Известный инсайдер Мин-Чи Куо сообщает, что компания Qualcomm собирается представить более дешёвую модель процессора Snapdragon для устройств под управлением системы Windows. Что касается чипа Snapdragon 8 Gen 4 для мобильных устройств, его цена может стать заметно выше по сравнению с процессором нынешнего поколения.

Процессоры Snapdragon являются наиболее популярными на смартфонах и планшетах на Android. Эта популярность приводит к тому, что год от года они дорожают. Qualcomm собирается воспользоваться новым техпроцессом компании TSMC N3E, что может быть главной причиной очередного подорожания. Snapdragon 8 Gen 4 может стать на 25-30% дороже по сравнению с процессором Gen 3.

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Для производителей смартфонов один чип будет стоить около $190-$200. Появление нового процессора ожидается в октябре. Вместе с самим процессором могут подорожать и устройства на его основе.

Что касается чипов для Windows, нынешние Snapdragon X Elite и X Plus вошли в состав поступивших на этой неделе в продажу ноутбуков. Минимальная цена на них составляет $999. В рамках проекта Qualcomm Canim готовятся процессоры с такой же вычислительной мощностью ИИ, как у Snapdragon X Elite, но стоимость ноутбуков будет начинаться от $599. К сожалению, ждать появления этого процессора придётся как минимум до конца 2025 года.