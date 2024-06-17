Snapdragon X Elite на базе ARM призван вывести ноутбуки с Windows в новую эру.

С тех пор, как Apple перешла на собственные процессоры M, эти чипы стали эталоном производительности и энергоэффективности. 4 года спустя Microsoft и Qualcomm утверждают, что разработали решение не хуже, чем у конкурента.



Snapdragon X Elite призван ознаменовать настоящую революцию в Windows-ноутбуках, как предполагалось на презентации. По производительности и времени автономной работы ноутбуки с Windows должны не только приблизиться к конкурентам Apple, но даже превзойти их. Кроме того, Snapdragon X Elite адаптирован к функциям искусственного интеллекта ПК Copilot+.

По крайней мере, это в теории. На практике после первых же испытаний решение не выглядело таким хорошим. В тесте производительности, проведенном пользователем Reddit Caponica23 несколько дней назад, в середине июня, чип Snapdragon далеко не дотянул до анонсированных результатов.

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Соответственно, в одноядерном тесте было достигнуто всего 1829 баллов, а в многоядерном — 11379 баллов на Geekbench 6 (Geekbench — это бесплатный кроссплатформенный тест производительности). Это меньше, чем у iPhone 12 Mini 2021 года. Эти неутешительные значения сразу же вызвали многочисленные насмешливые комментарии в соцсетях.

Однако эти недостатки, по-видимому, были устранены с помощью обновления программного обеспечения. Тот же пользователь Reddit после обновления смог набрать значительно более высокие баллы в Geekbench: 2735 баллов в одноядерном тесте и 14 148 в многоядерном.

Это почти идентично результатам, которые Qualcomm объявила для своего Snapdragon X Elite. Соответственно, Qualcomm набрала 2977 (одноядерный) и 15086 баллов (многоядерный) в Geekbench 6.