На компьютерах начинается эпоха Microsoft Copilot+

В понедельник стартовали продажи первых компьютеров на недавно представленных процессорах Qualcomm Snapdragon X. Это означает наличие на них приложений искусственного интеллекта Microsoft Copilot+.

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Когда новые чипы Snapdragon X Elite были анонсированы, производитель пообещал серьёзную конкуренцию с процессорами таких компаний, как Apple, Intel и AMD. Правда, первые тесты независимых обозревателей внесли некоторые сомнения в скорость работы, но надежда ещё есть.

Платформа Snapdragon X хочет заявить о себе не только как о лидере в сфере искусственного интеллекта, но и как о надёжных компьютерных процессорах в целом. К тому же здесь впервые будет полная совместимость с платформой Microsoft Copilot+. Среди прочего, она может повысить производительность в видеоиграх.

Microsoft утверждает, что самые дешёвые компьютеры с поддержкой новых чипов будут стоить $999. Список производителей уже достаточно велик, в их число вошли Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung и сама Microsoft.

К настоящему моменту представлены четыре модификации чипов Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus. Число ядер в них достигает 12, кэш-памяти 42 МБ, тактовая частота 4,2 ГГц, производительность искусственного интеллекта 45 TOPS. Поддерживается память LPDDR5x-8448 и TDP от 23 Вт до 80 Вт.

Ниже приведены некоторые ноутбуки:

Конкурентами этих процессоров будут AMD Ryzen AI 300 Strix Point и Intel Core Ultra 200 Lunar Lake, появление которых ожидается в третьем квартале. К сезону новогодних продаж борьба за покупателей среди компьютеров с поддержкой ИИ должна развернуться в полную силу.